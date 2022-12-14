14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14 декабря, среда

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную переходу всех налогоплательщиков на новую систему уплаты налогов. С нового года все категории налогоплательщиков перейдут на новую форму уплаты налогов: поможет ли новый механизм снизить налоговую задолженность свердловчан? Насколько упростится механизм взаиморасчетов с бюджетом? Какие налоги смогут оплатить жители Свердловской области по новым правилам? На эти и другие вопросы ответит Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов благотворительного аукциона «Екатерининская Ассамблея – 2022». О собранной сумме по итогам благотворительного аукциона, уникальных лотах, благополучателях ассамблеи расскажут советник президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, президент благотворительного фонда «Верь и живи!" Ксения Хохрякова, директор школы-интерната № 17, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы Марк Ицкович, директор благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь в Движении» Мария Соколова, главный врач Арамильской городской больницы Егор Колобов, главный врач Центральной городской больницы № 3 Екатеринбурга Антон Старков.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» в Екатеринбурге. Об особенностях проведения акции, количестве собранных открыток и их отправителях, а также о необычных подарках расскажут председатель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра», автор и организатор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай, руководитель комплексного центра семейного устройства детей-сирот «Дорога домой» Светлана Блинова, директор Фонда поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма» Вероника Медведева и общественный деятель, волонтер «Елки желаний» Илья Будкевич.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. О статистике обращений граждан, наиболее резонансных случаях несоблюдения прав ребенка, в том числе в рамках частичной мобилизации, федеральных проектах уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и приоритетах деятельности на 2023 год расскажет уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 16:00 на площадке Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают следующие доклады: об основных направлениях деятельности АНО «Центр сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева» и планах на 2023 год; об историческом судне: ботик Петра I в Екатеринбурге; об увековечении памяти основателей Екатеринбурга – Петра и Екатерины – в честь 300-летия города; о «Красной строке»: новый фестиваль к 300-летию Екатеринбурга.

В 16:00 в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101, 3 этаж, зал переговоров) министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт проведет торжественный прием спортсменов Уральской футбольной академии – чемпионов дебютного сезона Юношеской футбольной лиги – Сибирь, которые досрочно стали победителями дебютного сезона лиги.

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