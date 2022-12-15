15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15 декабря, четверг

В 09:00 в Октябрьском таможенном терминале (ул. Бахчиванджи, 2в, заезд с Речного переулка) пройдет пресс-тур «Уральские таможенники оформляют самосвалы из Поднебесной». Во время пресс-тура будет осуществляться разгрузка новых автомобилей с железнодорожного состава. Журналистам продемонстрируют работу таможенников при закрытии таможенного транзита; расскажут о порядке действия при оформлении импортных транспортных средств (в том числе при получении электронного ПТС). Происходящее прокомментируют представители таможни, логистической компании или терминала, где осуществляется разгрузка, представитель автомобильного дилера.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Алексея Бубнова, посвященного сбору предложений горожан по благоустройству общественных пространств в 2024 году. Спикер расскажет о процедуре сбора и предложениях муниципалитета в формируемый план.

В 10:30 ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет круглый стол «Ретейл: итоги года». В мероприятии примут участие руководители торговых центров и продуктового ретейла, а также отраслевые эксперты региона. Они обсудят состояние ретейла в Свердловской области, последствия геополитической обстановки, в том числе влияние на ценообразование, конкурентоспособность и снижение трафика. Участники: Светлана Островская, замминистра АПК и потребительского рынка Свердловской области; Марина Крупина, представитель РСТЦ (Российский совет торговых центров); Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости (УПН); Михаил Горбунов, операционный директор Уральского округа розничной сети «Магнит»; Ксения Лысенко, директор по франчайзингу «Жизньмарт». Трансляция будет доступна по ссылке.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по бюджету. Депутаты рассмотрят проект поправок в областной бюджет 2022 года.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам рынка недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. Об итогах капитального строительства в регионе за 2022 год, планах по вводу жилья на 2023 год, тенденциях ипотечного кредитования и динамике роста цен на жилье, а также о программе комплексного развития территорий (КРТ) расскажут заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. В финале пресс-конференции в прямом эфире состоится подведение итогов конкурса Уральской палаты недвижимости для журналистов. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию делового туризма в Свердловской области. О развитии потенциала Свердловской области как одного из центров делового туризма, событийной инфраструктуре, количестве туристов, посетивших бизнес-мероприятия региона в 2022 году, расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель генерального директора – руководитель Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев.

С 13:00 до 14:45 Центр семейной медицины (ул. Начдива Васильева, 1/3) проведет для журналистов Екатеринбурга и УрФО экскурсию «Колыбель жизни», посвященную вопросам ЭКО. Представителям СМИ расскажут: о «секретных» байках эмбриологов и репродуктологов – можно ли рожать после смерти? Как сделать так, чтобы человек прожил 1000 лет и никогда не болел? Как на сперматозоиды охотятся при помощи лазера? А кроме того, покажут, как работает оборудование центра; как сделать так, чтобы у больных ВИЧ и онкологией родились здоровые дети; как выглядит банк половых клеток и эмбрионов; как увидеть первое деление эмбриона человека.

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