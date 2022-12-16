16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16 декабря, пятница

В 10:00 в Березовском лесничестве (г. Берёзовский, ул. 124 квартал, 4А) начнется пресс-тур для знакомства с правилами заготовки новогодних елей жителями области. Журналистам расскажут, как можно самостоятельно и законно срубить хвойное дерево к празднику и сколько это будет стоить, покажут места для рубки, познакомят с организацией охраны лесных насаждений и напомнят об ответственности за незаконно срубленное новогоднее дерево. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора в 09:00.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную старту спортивных соревнований нового формата. В Свердловской области впервые пройдут «Фиджитал игры»: как соревнования объединят в себе виртуальный и традиционный спорт? Кто станет участниками турнира? Как эксперты оценивают потенциал киберспорта в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Сивоволов, президент Федерации компьютерного спорта в Свердловской области «Уралкиберфест»; Анна Аликина, член правления Федерации компьютерного спорта в Свердловской области «Уралкиберфест»; Лариса Петрова, профессор Екатеринбургской академии современного искусства. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится пресс-конференция главы города Алексея Орлова, посвященная итогам 2022 года.

В 11:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) стартует областной патриотический форум «Урал – опорный край Державы!». В ходе мероприятия состоится вручение учрежденной в этом году по решению Евгения Куйвашева общественной премии «Комбат Победы» имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. ожидается, что участие в торжественной церемонии примут вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, член Совета Федерации Виктор Шептий, а также руководители общественных организаций и представители гражданских институтов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации популярных зимних маршрутов Урала. О самых популярных туристических маршрутах Урала в зимний период, запланированных культурных событиях в регионе и Екатеринбурге в новогодние каникулы, готовности горнолыжных курортов, а также о прогнозах по количеству туристов расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор департамента общественных связей города Екатеринбурга Галина Токарева, начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского Марина Чистякова, сооснователь и директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова, главный зимний волшебник на Урале Урал Мороз.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2022 году. Об основных результатах работы, ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, безопасности труда и профессиональных заболеваниях, соблюдении прав работников в период мобилизации, инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, расскажет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В 18:30 министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт примет участие в торжественном открытии катка на территории спортивного отдыха «Арена Парк» (ул. Татищева, 47а/1, вблизи перекрестка Татищева – Пирогова). Для участников всех возрастов пройдет развлекательная программа: красочные выступления на льду, активные игры для самых маленьких посетителей, флешмоб и сюрпризы от партнеров. Для всех желающих ХК «Автомобилист» проведет мастер-класс на льду, а закончится программа катанием под новогодние песни.

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