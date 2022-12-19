19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19 декабря, понедельник

В 10:00 начнется пресс-тур на практическое занятие студентов с ограниченными возможностями зрения отделения «Медицинский массаж» в Свердловском областном медколледже (Общежитие СОМК, ул. Мельникова, 7). Об особенностях инклюзивного образования расскажет преподаватель Евгения Демиденко. В занятиях будут участвовать победитель чемпионата России по массажу Владислав Васильев, а также бронзовый призер чемпионата России Рустам Бердигужин, который лишился зрения после ДТП и в 45 лет заново получает профессию в колледже. 11:00 в главном корпусе СОМК (ул. Репина, 2а) об особенностях обучения студентов с инвалидностью, создании инклюзивной среды, востребованности отделения медицинского массажа расскажет директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную введению единого социального пособия для семей с детьми. Семьи с детьми с нового года будут получать единое универсальное пособие: сколько свердловчан могут рассчитывать на новый вид господдержки? Какие требования будут предъявляться к получателям? Каков максимальный размер выплаты в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области; Ольга Шубина, и.о. управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Доме офицеров Центрального военного округа (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоится VI межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». В конференции примут участие религиозные деятели, представители органов государственной власти и местного самоуправления, военные, политологи, религиоведы, теологи, историки и эксперты из различных регионов Российской Федерации.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе парка Маяковского в 2022 году и программе праздничных мероприятий в период новогодних каникул. Об итогах 2022 года, о работе новых зимних локаций, мероприятиях, запланированных на праздничные дни, и планах на 2023 год расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Маяковского Павел Зубакин.

В 14:00 в строящемся ледовом городке на площади 1905 администрация Екатеринбурга проведел пресс-тур, посвященный ходу возведения объекта, а также началу фестиваля ледовых скульптур «Европа-Азия». Комментарии дадут представитель подрядной организации и скульпторы-участники фестиваля.

В 14:00 состоится открытие Всероссийских соревнований по теннису «XIV Кубок Б.Н. Ельцина» в центре тенниса «Урал» (Екатеринбург, ул. Соболева, 5). В церемонии открытия турнира примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Свердловской областной федерации тенниса Антон Клопов. Турнир пройдет с 19 по 24 декабря.

В 15:00 на площадке Свердловского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 69, корпус 10) состоится открытое заседание организационного комитета по продвижению Шигирской коллекции. Среди тем обсуждения – презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции, и планов по продвижению Екатеринбурга через памятники истории и археологии Урала в 2023 году. Участники обсудят последние исследования Большого Шигирского идола (Шигира из Екатеринбурга), итоги и перспективы изучения и популяризации коллекции Шигирских древностей. В мероприятии примут участие представители научного сообщества Екатеринбурга, историки и археологи, представители туристической индустрии, журналисты, деятели искусств, партнеры проекта по продвижению Шигирской коллекции и через нее Екатеринбурга как культурного и туристического центра, а также все те, кому интересна тема уникальных Шигирских древностей и археологии Урала.

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