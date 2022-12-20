20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20 декабря, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят в окончательном чтении проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы о поправках в бюджет 2022 года, а также в закон о референдумах, согласно которым минимальное число инициаторов увеличат до 200.

В 10:50 в кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится креативная сессия с лидерами творческих объединений и креативных индустрий Свердловской области. В ходе сессии будут подведены итоги работы креативного кластера, а также составлена карта креативных событий на 2023 год. Участвуют: директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, руководитель Ассоциации музыкантов Урала Евгений Горенбург, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, исполнительный директор Ural Music Night Екатерина Пологова, актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и другие представители медиа, fashion-индустрии, IT, визуальных искусств, организаторы событий, музыканты – всего порядка 80 человек.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ. О том, какой будет структура Социального фонда, как совместят офисы ПФР и ФСС, что изменится в работе с гражданами, как повлияет введение единого тарифа по страховым взносам на размер выплат, а также о результатах работы отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2022 году расскажет исполняющая обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Курс на комплексное развитие Екатеринбурга: как объединение усилий застройщиков и власти влияет на сохранение темпов строительства? Как зарекомендовала себя программа льготной ипотеки? Что ожидает рынок недвижимости в 2023 году? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проверкам мест торговли пиротехникой и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников. О результатах проверок магазинов и ларьков, торгующих пиротехникой, выявленных нарушениях, соблюдении требований пожарной безопасности во время новогодних каникул, а также о профилактической работе в преддверии праздников расскажет государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Веселов.

В 12:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а, главный вход) состоится презентация проекта нового балета Вячеслава Самодурова «Сильфида», премьера которого состоится летом 2023 года.

С 12:00 до 13:30 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а, центральный вход) пройдет пресс-тур, посвященный подготовке к новогоднему проекту «КлассикХитКоктейль». Журналистам покажут, как опускают к паркету люстры из богемского стекла и расскажут их историю. Затем пройдет репетиция Уральского филармонического оркестра, после которой состоится кофе-брейк.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Магнитогорск, посвященная подведению итогов экологического мониторинга воздуха в рамках проекта «Экопост». О задачах проекта и участии в нем студентов-волонтеров, этапах и итогах мониторинга состояния окружающей среды Магнитогорска, планах по улучшению экологии города расскажут первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев, проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов, первый заместитель председателя центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности МГТУ им. Г.И. Носова Елена Волкова, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов, начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Марина Зинурова.

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