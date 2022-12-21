21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21 декабря, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова. Уральская электронная таможня отмечает рост доли импортных деклараций в 2022 году: как изменился список стран-лидеров по импорту и экспорту? Как оценивается внешнеторговая активность уральского бизнеса? Какую помощь оказывают таможенные органы свердловским предпринимателям? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2022 год. О статистике по количеству и результатам рассмотрения жалоб, обращений и нарушений, оценке ситуации с ненадлежащей рекламой в регионе, работе по выявлению картельных сговоров, количестве возбужденных дел об административных правонарушениях и проведении контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сложившейся судебной практике Свердловского УФАС России в текущем году и перспективах работы ведомства на 2023 год расскажет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

В 13:00 в Екатеринбургском цирке (ул. 8 Марта, 43, сбор в 12:40 на площади Желаний у цирка) состоится пресс-конференция, посвященная реконструкции здания и последней перед ремонтными работами шоу-программе «Клоун», которая стартует с 24 декабря. Ожидается участие директора цирка Тамары Бортниковой, укротителей тигров Артура и Карины Багдасаровых, заслуженного артиста России Сергея Просвирнина. В 13:30 начнется пресс-показ нового шоу «Клоун» в манеже. После этого директор цирка проведет желающих по цирку и расскажет, что изменится после ремонта.

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