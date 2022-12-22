22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

22 декабря, четверг

С 09:30 до 10:30 в Уральском ГУ Банка России (ул. Циолковского, 18) пройдет пресс-завтрак с начальником управления Рустэмом Мардановым. Он подведет итоги уходящего года и расскажет, что ждет финансовый рынок в 2023 году. Затем с 10:30 до 11:30 пройдет экскурсия по музейной экспозиции денежного хранилища.

В 10:40 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин обсудит с лидерами креативных кластеров региона и с потомками семьи Агафуровых, чьи магазины некогда располагались в этом здании, планы по созданию комфортной городской среды. Специально на это мероприятие из Санкт-Петербурга приедет Бадрей Бадретдинович Девишев, правнук Зайнетдина Агафурова по прямой линии, активный исследователь истории рода Агафуровых, автор многочисленных публикаций. В 10:40 – пресс-подход Дмитрия Ионина и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 11:00 – обсуждение планов на 2023 год по развитию креативных кластеров Свердловской области.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с финансовым мошенничеством в Свердловской области. Кибермошенники стали чаще похищать у свердловчан крупные суммы, отмечают эксперты: сколько уголовных дел возбуждено в Свердловской области по факту финансовых хищений? Как защитить свои финансы от злоумышленников в период новогодних распродаж? На эти и другие вопросы ответят: Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области; Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы волонтеров в Свердловской области в 2022 году. О международных, спортивных, детских волонтерских проектах, организации благотворительных акций в Свердловской области, сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, военнослужащих и членов их семей расскажут директор волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» Антон Белов, руководитель Дома добровольцев Свердловской области, руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» в Свердловской области Евгений Дайнес, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате в рамках традиционных Дней милосердия состоится XXVII Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2022 года. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов в прямом эфире проведут церемонию награждения благотворителей Свердловской области 2022 года.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, пятнадцатое, пленарное заседание общественной палаты города. В числе прочих собравшиеся рассмотрят вопрос «Об обеспечении муниципального образования «город Екатеринбург» подземными источниками питьевого водоснабжения. Об оснащении очистными сооружениями водосбросов муниципального образования «город Екатеринбург» в акваторию реки Исеть».

В 15:00 в мультимедийном парке «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) состоится открытие выставки о пандемии «Жизнь с вирусами». В 16:00 начнется стартует лекция кандидата исторических наук, старшего преподавателя УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина Дмитрия Черноухова «Земская медицина в Екатеринбурге в 1870-1914 гг.».

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