23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23 декабря, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и итогам 2022 года. О ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, перспективах развития региона в 2023 году, а также о планах на весеннюю сессию расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в 2022 году. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Екатеринбурга, самых претензионных товарах и услугах в 2022 году, усилении работы по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

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