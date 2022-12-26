26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проектов школьников в развитии городов Свердловской области. Об участии подростков в разработке программ развития городов региона, экономическом и социальном эффектах проекта, реализованных инициативах школьников расскажут директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Олег Гущин, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, глава Каменского городского округа Сергей Белоусов, житель поселка Мартюш, участник проекта Кирилл Брусянин.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко «Климатические итоги 2022-го и самый точный прогноз погоды на новогодье».

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению лауреатов Демидовской премии 2022 года. О лауреатах Демидовской премии – 2022, их вкладе в развитие фундаментальных наук, достижениях, удостоенных высокой награды, расскажут председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, исполнительный директор Научного Демидовского фонда, академик Валерий Чарушин, научный руководитель Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, академик Виталий Бердышев, научный руководитель ФИЦ биотехнологии РАН, академик Владимир Попов, директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, академик Дмитрий Усачев и председатель Научного совета РАН по палеобиологии и эволюции органического мира, вице-президент Азиатской палеонтологической ассоциации, академик Сергей Рожнов.

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