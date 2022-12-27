27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

27 декабря, вторник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проектов патриотического воспитания в Свердловской области в 2022 году. Об итогах мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти об уральцах – участниках локальных конфликтов в рамках проекта «Воспитание героев», а также о запланированных выставках и экскурсиях в 2023 году расскажут депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель правления общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко, советник председателя правления Владимир Говорухин, директор и продюсер культурного центра «Солдаты России», член Союза писателей России Евгений Бунтов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности УТПП в 2022 году и планам работы на 2023 год. Об основных итогах деятельности Уральской торгово-промышленной палаты в 2022 году, трансформации международных отношений в эпоху санкций, инвестиционных возможностях региона и приоритетных направлениях развития на 2023 год расскажет президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Белоярской атомной электростанции за 2022 год. Об основных показателях работы БАЭС в 2022 году, преимуществах перехода на МОКС-топливо, перспективах строительства энергоблока № 5, а также мероприятиях по защите окружающей среды расскажут заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский и руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

В 13:00 в Историческом зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35) состоится итоговое заседание Общественной палаты Свердловской области. Планируется участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На заседании будут подведены итоги конкурса на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала»; министр социальной политики Андрей Злоказов выступит с докладом об оказании мер поддержки семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции; будут подведены итоги работы Дома добровольцев Свердловской области.

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