28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

28 декабря, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII Уральской проектной смены в «Сириусе». О количестве представителей от Свердловской области, наставниках, дальнейшем развитии проектов, касающихся одаренных детей, а также о профориентации школьников расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга, наставник Уральской проектной смены Алексей Шмелев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию делового туризма в Свердловской области. О развитии потенциала Свердловской области как одного из центров делового туризма, событийной инфраструктуре, количестве туристов, посетивших бизнес-мероприятия региона в 2022 году, расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель генерального директора – руководитель Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев.

В 12:00 в Ревде (микрорайон Биатлон, ул. Апрельская, 36) министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов примет участие в торжественном запуске нового газопровода, построенного в рамках программы социальной газификации. Новая газовая ветка протяженностью 11 километров обеспечит подключение 99 частных домов Ревды.

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