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Четверг, 29 декабря 2022, 05:35 мск

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29 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

29 декабря, четверг

  • В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного проведению соревнования «Рождественские старты». Начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина и директор спорткомплекса «Луч», заслуженный работник физической культуры России Рафаил Карманов расскажут о подготовке мероприятия, его особенностях и том, как горожане смогут принять участие в событии.

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