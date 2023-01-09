9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

9 января, понедельник

В 10:00 у Дома добровольцев (Екатеринбург, ул. Крылова, 2) состоится погрузка и отправка гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. На Донбасс отправится 5 тонн груза, собранного в рамках акции взаимопомощи #Мывместе.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области. Об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, зафиксированных правонарушениях, ситуации на дорогах области, обращениях граждан за оказанием медпомощи и уровне травматизма в период праздничных каникул расскажут врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов, заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козьминых, заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области Олег Бодак, главный государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Станислав Шевелев, заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов.

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