10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10 января, вторник

В 11:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Екатеринбург, ул. Репина, 2а) начнется пресс-тур, приуроченный к Дню открытых дверей. Преподаватели в интерактивном формате расскажут абитуриентам об особенностях обучения медицинским специальностям, перспективах трудоустройства. Для школьников и их родителей проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, правильной гигиене полости рта, покажут мир клеточных элементов под микроскопом, продемонстрируют принципы сборки и выправки очков. О востребованности медицинских специальностей, подготовке кадров для нужд практического здравоохранения, особенностях приемной кампании расскажет директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина. О колледже, прохождении адаптации, положительных моментах студенческой жизни и волонтерской работе расскажет заведующий отделом воспитания и социализации СОМК Антон Киселев. В 14:00 (Сиреневый бульвар, 6) пройдут презентации специальностей «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Медико-профилактическое дело», практические мастер-классы в мастерских.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области. О подготовке к региональному этапу олимпиады, количестве участников, влиянии олимпиадного движения на качество образования, а также о заключительном этапе конкурса по русскому языку, который пройдет в Екатеринбурге, расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, ректор УрГПУ Светлана Минюрова и первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

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