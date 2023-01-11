11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11 января, среда

В 11:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится открытие барельефов двух бывших глав Екатеринбурга – Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) и Александра Высокинского. В церемонии открытия примет участие глава города Алексей Орлов.

В 11:00 с площадки перед зданием Законодательного собрания Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) отправится гуманитарный груз для военнослужащих – участников специальной военной операции. Сбор помощи координировали региональные отделения Союза женщин России и Комитета семей воинов Отечества. Будет организован пресс-подход председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, председателя Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирины Чемезовой, активистки свердловского регионального представительства Комитета семей воинов Отечества Натальи Гусевой.

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