12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

12 января, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации туристических и творческих проектов «Почты России» к 300-летию Екатеринбурга. О новых маршрутах проекта «Почтовый туризм» в Свердловской области, проведении всероссийского конкурса рисунков к 300-летию Екатеринбурга, а также о подготовке к юбилею города расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал АО «Почта России» Ирина Бахтина, директор детской художественной школы № 1 им. П.П. Чистякова Ирина Литовских, директор детской художественной школы Новоуральского ГО, член Международного союза педагогов-художников Вера Лазаренко.

В 14:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится открытие выставки «Украина. На переломах эпох». Ожидается, что с приветственным словом на открытии выступят председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, герой России Сергей Воронин, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. В 14:30 – начало обзорной экскурсии по экспозиции.

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