13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13 января, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Свердловской области и прогнозам дальнейшего развития эпидсезона. О темпах распространениях вирусных инфекций, прогнозе появления второй волны заболеваемости гриппом, необходимых мерах профилактики, условиях перевода школьников на дистанционный формат обучения расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В 11:45 в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по делу директора музея истории Игоря Пушкарева. В отношении него составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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