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Понедельник, 16 января 2023, 05:37 мск

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16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16 января, понедельник

  • В 10:00 от Дома добровольцев (ул. Крылова, 2) состоится отправка гуманитарного груза для военнослужащих и мобилизованных граждан, собранного Союзом женщин России и Всероссийским студенческим корпусом спасателей в рамках акции #МыВместе. Об отправке в зону специальной военной операции теплых вещей, продуктов длительного хранения и туристических печей расскажет волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

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