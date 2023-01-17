17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17 января, вторник

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой, посвященного предварительным итогам сбора предложений горожан об объектах благоустройства на 2024 год. Спикер сообщит о предложениях, поданных участниками опроса, обозначит лидеров народного рейтинга и расскажет о дальнейшей процедуре голосования, которая пройдет уже весной 2023 года.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению механизмов снижения бюрократической нагрузки на учителей в Свердловской области. Об актуальности проблемы излишней нагрузки на учителей, механизмах ее снижения, повышении качества образования в регионе расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина, начальник управления образования Каменска-Уральского Лейла Миннуллина, директор МАОУ СОШ № 215 «Созвездие» (Екатеринбург) Инна Гумбатова, учитель МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов (Нижний Тагил), член Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения РФ Ольга Семенова.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к Крещению. Свердловская область готовится к православному празднику Крещения Господня: каковы православные традиции и духовный смысл праздника? Повлияет ли эпидемиологическая ситуация в регионе на проведение купаний? Как изменится количество купелей в текущем году? Каковы риски и противопоказания для купания в проруби? На эти и другие вопросы ответят: отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии; Алексей Морозов, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области); Наталья Трифанова, врач-пульмонолог «Новой больницы». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в 2022 году. Об итогах работы, участии союза в реализации антикризисных мероприятий, основных тенденциях развития строительного рынка и коммерческой недвижимости, инициативах в сфере изменения налогового законодательства, внедрении программ импортозамещения на уральских предприятиях, а также о планах работы на 2023 год расскажут первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, член президиума совета СОСПП, заместитель председателя комитета СОСПП по строительству Андрей Бриль, сопредседатель комиссии СОСПП по налогам и финансам Аркадий Брызгалин, председатель комитета СОСПП по промышленности Андрей Мисюра.

В 12:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков примет участие в открытии капитального моста через реку Тагил в Махнево. Мост связал две части поселка, оставшиеся без сообщения в 2019 году из-за разрушения старого моста.

В 13:30 инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проведут профилактический осмотр крещенских купелей, расположенных в акватории озера Шарташ. Специалисты ГИМС замерят толщину льда, поделятся рекомендациями по правилам безопасного обустройства и работы крещенских купелей. Вход к купелям через территорию 4-й пожарно-спасательной части (ул. Проезжая, 110).

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35) состоится церемония присвоения общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала». Планируется, что в церемонии, приуроченной ко Дню образования Свердловской области, примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

В 15:30 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) состоится встреча одиннадцатиклассников с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым, на которой выпускники зададут министру вопросы, связанные с ЕГЭ. «Классный час», посвященный подготовке к итоговой аттестации, будет транслироваться в режиме онлайн для всех выпускников Свердловской области.

В 17:00 в музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурного университета (ул. Горького, 4а, 2 этаж) состоится открытие планшетной выставки Банка России «Время и деньги», посвященной эволюции российских денег – от медных «чешуек» ХIV века до современных монет и банкнот. В день открытия запланированы экскурсии по выставке «Время и деньги» и по выставке «Екатеринбургский монетный двор. От медных плат к шедеврам промышленного дизайна» в Art Library музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Во время открытия также пройдет мастер-класс от экспертов Уральского ГУ Банка России по определению подлинности банкнот.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»