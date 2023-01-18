18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18 января, среда

В 08:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит службу Крещенского Сочельника, а по окончании – чин Великого освящения воды, в храме в честь Вознесения Господня в Екатеринбурге. По окончании богослужения состоится пресс-подход.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится автобус для участников пресс-тура, посвященного реализации национального проекта «Культура» в Екатеринбурге. В программе посещение четырех зданий музея истории Екатеринбурга (пр. Ленина, 52, ул. Карла Либкнехта, 26, ул. Карла Либкнехта, 36, ул. Тургенева, 15). Какие проекты позволит реализовать новое выставочное оборудование? Как оно используется сейчас и может быть применено в рамках культурной программы 300-летия города? На эти и другие вопросы журналистов ответят хранители и директор музея Игорь Пушкарев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится первое после каникул рабочее заседание. Комиссия по местному самоуправлению рассмотрит три вопроса, среди них – закрепление за районными администрациями полномочий по противодействию терроризму.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе волонтеров в период крещенских купаний в Екатеринбурге. О количестве волонтеров, обеспечивающих безопасность во время крещенских купаний, участии добровольцев из ЛНР, порядке оказания первой помощи, а также о правилах подготовки к купанию в проруби расскажут руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев, доброволец-спасатель Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Владислав Покрыщенко, президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

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