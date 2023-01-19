19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19 января, четверг

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга доктора медицинских наук, главного внештатного специалиста по медицинской помощи детям в образовательных организациях в Уральском федеральном округе Елены Ануфриевой «Здоровье школьников Екатеринбурга и меры профилактики заболеваний у подростков». Она расскажет о ситуации с проблемой лишнего веса у школьников Екатеринбурга и старте специальной программе борьбы с ожирением у детей, подключиться к которой можно всей семьей. Врачи планируют бесплатно помогать подросткам сформировать привычку здорового питания.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Бажовские дни» в 2023 году. О программе фестиваля, запланированных спектаклях, экскурсиях, театрализованных постановках расскажут директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, бажововед, ученый секретарь музея Георгий Григорьев. Бажовские дни пройдут с 24 по 29 января в Екатеринбурге и Сысерти.

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