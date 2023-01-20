20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20 января, пятница

В 11:44 в Екатеринбург на платформу № 1 железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 22) прибудет первый рейс электропоезда «Ласточка» сообщением Бокситы – Екатеринбург. В 11:35 – сбор представителей СМИ на вокзале Екатеринбурга (1 платформа); в 11:44 – прибытие электропоезда «Ласточка» № 7076 сообщением Бокситы – Екатеринбург и поздравление первого пассажира поезда; в 11:50 – пресс-подход для СМИ.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию спорта в Екатеринбурге и подготовке к проведению крупных спортивных мероприятий. О строительстве и реконструкции спортивных городских объектов, достижениях спортшкол, подготовке к Международному фестивалю университетского спорта расскажет начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина.

В 15:30 в международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) состоится пресс-тур по новым выставкам – экспозиции обновятся во всех залах галереи. Премьерой сезона станет и выставка «Великие испанцы», на которой представлено более 300 оригиналов Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Также впервые за последние 12 лет свои работы представит один из самых загадочных художников Екатеринбурга Михаил Сажаев. Камнерезный дом Алексея Антонова выставит серию работ, посвященных Испании, а также новые работы из серии «Сказки».

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