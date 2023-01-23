23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23 января, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и проведению в Свердловской области с 24 по 31 января 2023 года Недели памяти. О программе и форматах мероприятий, а также о проекте «Бабочка. Дети Холокоста» расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, директор межрегионального благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» Ирина Гуткина, региональный представитель центра «Холокост» на Урале, директор МАОУ СОШ № 167 Эльвира Бабич.

В 12:00 в «Точке кипения» Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) стартует молодежный фестиваль цифрового искусства «Технологии прекрасного». Участников ждет трехдневная образовательная программа, посвященная отдельным направлениям в цифровом искусстве и креативной индустрии, рынку NFT, работе в публичном пространстве, от ведущих экспертов отрасли. Фестиваль ориентирован на художников, имеющих готовые проекты, так и для новичков и всех интересующихся этим направлением. Последний день сессии завершится презентацией творческих работ участников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 50-летию Дворца молодежи. Об итогах работы Дворца молодежи, программе праздничных мероприятий, старте нового образовательного проекта, проведении национального чемпионата по робототехнике расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, директор Дворца молодежи Александр Слизько.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы комплексного развития территорий в Екатеринбурге. О ходе реализации программы КРТ, работе с застройщиками и контроле со стороны администрации города, планах по развитию проекта в 2023 году и новых территориях расскажет заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Григорий Сурганов.

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