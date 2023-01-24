24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24 января, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В числе прочих будут рассмотрены вопросы о применении мер ответственности к депутатам Константину Киселеву и Алексею Холодареву.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная

развитию промышленности и предпринимательства в Екатеринбурге в 2022 году. О темпах роста промышленного сектора, влиянии санкций на развитие малого и среднего предпринимательства в Екатеринбурге, мерах поддержки бизнеса расскажут председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников, директор ООО «ИКЦ Промаудит» Григорий Аптер, директор ООО «УРЦА «Подъемтранстехника» Константин Ткач, директор ООО «Энерго-Арсенал» Дмитрий Вострецов.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, в ходе которой будет официально объявлено о начале проведения в 2023 году конкурса по присвоению общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала». В пресс-конференции примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, директор одного из объектов – обладателей статуса «Достояние Среднего Урала» – Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова Валентина Ращектаева.

В 15:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даст старт работе Центра художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, 16). В церемонии также примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Центра художественной и эстетической гимнастики Ирина Зильбер.

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