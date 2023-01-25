25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25 января, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению новых фактов гибели группы Дятлова на перевале в 1959 году. О результатах новых исследований трагедии, открытии виртуального музея памяти группы Дятлова в Екатеринбурге, выпуске книги Сергея Согрина «Перевал Дятлова. Кто виноват?" расскажут участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Общество памяти группы Игоря Дятлова», писатель, историк Олег Архипов, исследователь причин гибели группы Дятлова Вадим Скибинский, участник поисковых работ, ведущий научный сотрудник ОАО ВНИИМТ Владислав Карелин.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию бизнес-сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь. Свердловская область развивает сотрудничество со страной-партнером «Иннопрома-2023» Республикой Беларусь: какие совместные проекты готовятся к реализации? Как проходит подготовка к международной промышленной выставке? На эти и другие вопросы ответят: Олег Александрин, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Сергей Чичук, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге; Иван Булавин, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в УИУ РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, главный вход со стороны ул. Декабристов, ауд. 27, сбор СМИ в 11:45) состоится встреча студентов с директором Уральского института управления РАНХиГС Олегом Гущиным в формате без галстуков. Планируется, что Олег Гущин расскажет о жизни президентской академии на Урале, перспективах развития, задачах на учебный год, а также ответит на вопросы студентов и преподавателей.

С 12:00 до 13:30 (время местное) в режиме ВКС пройдет онлайн-конференция Дом.рф «Развитие жилищного строительства» для СМИ Уральского федерального округа. Участники мероприятия: помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимир Петров; руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг; управляющий директор Дом.рф Анатолий Азизов; директор подразделения «Реализация федерального имущества» Дом.рф Николай Сарокваша; директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Дом.рф Александр Аксаков; заместитель директора подразделения Дом.рф «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин; управляющий директор Уральского регионального центра банка Дом.рф Олег Филиппов.

В 14:00 состоится торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Участие в мероприятии подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Автобус для журналистов отправится в 12:30 от офиса группы «Синара».

В 14:15 в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по делу директора музея истории Игоря Пушкарева. В отношении него составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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