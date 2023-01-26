26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26 января, четверг

С 09:20 до 11:00 в терминале В международного аэропорта Кольцово пройдет пресс-тур «За границу с домашними питомцами». Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина напомнят правила перевозки животных на международных авиарейсах. Как подготовить питомца к поездке и какие документы необходимо заполнить, расскажут кольцовские таможенники и сотрудники управления Россельхознадзора по Свердловской области. Спикеры: начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик; представитель Россельхознадзора; хозяин животного.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрия Яночкина, посвященная первым итогам работы в новой должности, дальнейшей стратегии развития организации. Спикер подведет итоги деятельности отделения в 2022 году, расскажет о влиянии специальной военной операции на работу общества, поделится информацией о нововведениях в учебных программах и подготовке призывников по военно-учетным специальностям, озвучит планы на 2023 год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 144-летия со дня рождения писателя Павла Бажова в Свердловской области. О программе мероприятий, форматах их проведения, популяризации творческого наследия уральского писателя расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, краевед, экскурсовод, исследователь детства П. П. Бажова Александр Савичев, куратор проекта «Развитие музея «Малахитовая шкатулка» как места локальной идентичности г. Полевской (Свердловская область)", создатель и руководитель народного музея «Малахитовая шкатулка» Александр Федосов, учредитель и директор «Благотворительного фонда Бажов» Сергей Полыганов.

В 12:30 состоится онлайн-брифинг, посвященный реализации в Свердловской области мер по укреплению кадрового ресурса в образовательных, медицинских, культурных и социальных учреждениях региона. Участие в брифинге примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской таможни в 2022 году. Об основных итогах деятельности управления, особенностях работы в условиях санкций, параллельном импорте, объеме контрафактной продукции, актуальных данных о перечислениях в федеральный бюджет, результатах правоохранительной деятельности расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

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