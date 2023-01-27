27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27 января, пятница

В 10:00 на Областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) пройдет процедура рекрутинга в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Представители СМИ смогут вместе с кандидатом пройти все этапы, необходимые для вступления в регистр: от регистратуры станции переливания крови (заполнение документов) через кабинет врача-трансфузиолога (осмотр, беседа с врачом, передача донору брошюр и пробирки для сбора крови для HLA-типирования, которая впоследствии вместе с документами отправится в Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России) в зал заготовки донорской крови (взятие образца крови в специальную пробирку). Спикеры: главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов, заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Елена Таскаева, заведующая отделом комплектования донорских кадров Татьяна Захарова, потенциальный донор гемопоэтических стволовых клеток Кирилл Леонов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2022 году и планам на 2023 год. Об итогах, о работе по улучшению территории зоопарка и реконструкции вольеров, статистике посещаемости, планах по расширению коллекции животных и научной деятельности расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

В 14:30 в Центре сохранения исторической памяти народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса и его героического боевого пути (Репина, 19) состоится презентация книги Олега Медведева «От Днепра до Одера». Документально-художественная повесть рассказывает о вкладе УДТК, Свердловской гвардейской танковой бригады в освобождение от немецко-фашистских войск Западной Украины, Польши и восточной Германии и охватывает период Великой Отечественной войны с марта 1944 года по апрель 1945 года.

В 14:30 на Широкореченском мемориале (ул. Московский тракт, 2) состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» и барельефу «Блокада Ленинграда», приуроченные ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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