30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30 января, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 105-летию Федерации профсоюзов Свердловской области. Об истории создания Федерации профсоюзов Свердловской области, основных достижениях организации, инструментах для защиты прав и интересов трудящихся, работе с молодежью, а также о программе праздничных мероприятий расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина.

В 11:30 состоится отправка второй партии гуманитарного груза, собранного волонтерским центром «Мы рядом» для бойцов-уральцев, принимающих участие в специальной военной операции. Выезд колонны произойдет от территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км). В мероприятии примет участие Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная оценке предпринимательского и инвестиционного климата в Свердловской области и мерам поддержки бизнеса. О проблемах и вызовах, которые стоят сейчас перед промышленниками и предпринимателями региона, мерах поддержки в условиях санкций, взаимодействии деловых объединений и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, новых законодательных инициативах, предлагаемых свердловским бизнес-омбудсменом, развитии кадрового потенциала, статистике субъектов МСП и самозанятых граждан расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

В 13:00 в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» (ул. Куйбышева, 38а) пройдет торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря «Освенцим». Ожидается участие вице-губернатора Олега Чемезова, уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина.

В 16:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) глава города Алексей Орлов вручит награды победителям конкурса новогоднего оформления «Новогодний Екатеринбург – 2023».

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