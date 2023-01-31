31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31 января, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится круглый стол, посвященный 25-летию вступления в силу федерального закона, установившего единый порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории России. Модератором круглого стола выступит председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная совместным научно-технологическим разработкам Уральского государственного медицинского университета и промышленных предприятий Свердловской области. Об итогах реализации программы «Приоритет 2030» в 2022 году, сотрудничестве вуза с промышленными предприятиями региона, а также о проекте по созданию научно-образовательного комплекса полного цикла по изготовлению лекарственных препаратов расскажут ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, генеральный директор АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» Анатолий Слудных, председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 11:20 от здания администрации города (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа гордумы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории Екатеринбурга. Депутаты посетят ул. Проезжую и ул. Светлореченскую.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника управления по физической культуре и спорту Людмилы Фитиной. Брифинг посвящен подготовке к проведению «Лыжни России – 2023». Спикер расскажет о месте массового старта, поделится деталями проведения соревнований, а также даст советы горожанам по подготовке к участию в них. Трансляция брифинга будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости».

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым разработкам уральских ученых. Прорывные технологии для повышения надежности техники, инновации в ядерной энергетике: над созданием каких разработок сейчас трудятся уральские ученые? Какие проекты наиболее востребованы и ожидают реализации? Какие проблемы сегодня помогают решать разработки уральских исследователей? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Манжуров, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы»; Станислав Чайковский, член-корреспондент РАН, заместитель председателя Уральского отделения РАН, директор Института электрофизики УрО РАН; Андрей Ремпель, академик РАН, директор Института металлургии УрО РАН; Владимир Швейкин, директор Института машиноведения УрО РАН, доктор технических наук; Максим Власов, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией высокотемпературной электрохимии актинидов и редкоземельных металлов Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная итогам и планам работы ГИБДД по Свердловской области. О статистике правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, нововведениях в работе сотрудников ДПС, основных причинах ДТП на территории региона, а также о профилактической работе расскажет заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козьминых.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание городской общественной палаты. Участники заседания подведут итоги работы в 2022 году, в числе прочих вопросов рассмотрят развитие парка Маяковского.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ) в Свердловской области. О целях и задачах Российского движения детей и молодежи, открытии первичных отделений в регионе, а также о направлениях их работы расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Свердловской области Наталья Ермаченко, ученица МАОУ СОШ № 56 (г. Артемовский), делегат I съезда РДДМ Виктория Зайкова.

В 14:30 в уральском офисе разработки группы компаний «СКБ Контур» (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5) состоится заседание Совета представителей иностранных государств под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В мероприятии примут участие консулы из 13 стран. Запланированы выступления: глава Екатеринбурга, председатель совета Алексей Орлов – вступительное слово; генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных – «О текущей ситуации в региональной IT-отрасли»; заместитель генерального директора Светлана Стрельникова – «О создании социальных объектов и транспортной инфраструктуры на территории будущего научно-технологического центра «Контур-Парк»; директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова – «О создании и развитии модели подготовки обучающихся в Екатеринбурге, обладающих продвинутыми IT-компетенциями»; руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Сергей Чичук – «О лучших практиках создания парков высоких технологий в Белоруссии». До начала заседания для участников проведут экскурсию по офису разработки и расскажут про бакалавриат ФИИТ в УрФУ – программу для будущих айтишников, которую разработали практикующие IT-специалисты «СКБ Контур» и других компаний региона. Сбор журналистов в 13:50, старт экскурсии в 14:00.

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