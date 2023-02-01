1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 февраля, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на совместное выездное заседание отправятся постоянная комиссия гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты посетят лицей имени Дягилева и гимназию «Арт-этюд».

В 10:00 на площадке у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н. Ельцину в день 92-летия со дня рождения первого президента России. В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 10:30 во Дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга (ул. Челюскинцев, 102) состоится торжественное собрание, посвященное 105-летию со дня образования профсоюзного движения в Свердловской области. Ожидается, что в мероприятии примут участие вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, а также свыше 500 руководителей и активистов Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), региональных, отраслевых и первичных профсоюзных организаций Уральского федерального округа, Пермского края и Ярославской области. Представители власти, профсоюзов и бизнеса обсудят вопросы социальной поддержки человека труда, состоится награждение лучших профсоюзных лидеров и ветеранов профсоюзов Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет «День сурка». Кролик предскажет, какой будет весна.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Екатерины Александровны Сибирцевой, посвященный оздоровительной кампании. Спикер расскажет о сроках и способе записи детей в городские и загородные детские лагеря, подготовке образовательных учреждений к оздоровительной кампании, а также поделится информацией о планах муниципалитета по организации отдыха маленьких горожан ближайшим летом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»