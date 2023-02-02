2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 февраля, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциями развития банковского сектора в Уральском регионе. Эксперты о развитии банковского сектора в 2022-2023 гг.: как будет меняться ключевая ставка? Каковы тенденции в кредитовании? Какую поддержку банковский сектор продолжит оказывать населению и бизнесу? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Денис Бабушкин, директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР; Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VII Уральской проектной смены в «Сириусе». О разработках уральских школьников, дальнейшем развитии проектов одаренных детей и сотрудничестве с предприятиями расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, директор Дворца молодежи Александр Слизько.

В 11:00 в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29) пройдет встреча с победителями премии «Будем жить!» – онкологами и пациентами. Спикеры: главный врач СООД Борис Мейлах, главная медсестра СООД Анна Салоутина, руководитель регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» (организаторы премии) Надежда Собина. В 14:00 встреча пройдет в Центральной городской больнице № 2 им. Миславского (ул. Челюскинцев, 5). Спикеры: коллектив паллиативного отделения.

В 14:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков возложит цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. В торжественно-траурной церемонии примут участие представители ветеранских организаций, депутатского и дипломатического корпуса, религиозных конфессий, члены Общественной палаты Свердловской области, администрации Екатеринбурга.

В 14:00 в большом зале Дома кино (Луначарского, 137) состоится бесплатный показ художественного фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Также показы пройдут в 30 муниципальных кинотеатрах, адреса и расписание по ссылке.

В 17:15 в центре «Царский» (ул. Царская, 8, сбор в 17:10 в фойе) состоится пресс-подход героя России, летчика-космонавта Олега Артемьева.

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