3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 февраля, пятница

В 11:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится встреча ветеранов со студентами вузов, колледжей и кадетами. Торжественное мероприятие посвящено 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Представители Свердловского областного краеведческого музея расскажут о результатах поисковой экспедиции 2021 года на полях сражений Сталинградской битвы. Также запланированы выступления почетных гостей, представителей молодёжных объединений, концерт солистов ансамбля «Песни и пляски» Краснознаменного Центрального военного округа, чаепитие.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) пройдет паблик-ток «Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой». Участники: директор Института психологии УрГПУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии и конфликтологии Людмила Максимова; директор департамента «Филологический факультет» УрФУ, доктор филологических наук, профессор Анна Плотникова; пресс-секретарь губернатора Свердловской области Анна Шкерина. Среди обсуждаемых вопросов: ненормативная лексика – мат, как трактуют это лингвисты? Почему с матом призывают бороться во всем мире? Речевая агрессия, создаваемая нецензурной лексикой. Расхожее мнение: разговорный язык не может обходиться без мата? Почему «этим словом» овладевают дети, когда в семье мат не присутствует? Существует корреляция между чтением качественной литературы и не употреблением ненормативной лексики?

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