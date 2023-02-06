6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 февраля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний в Свердловской области. О статистике онкологических заболеваний по Свердловской области и Екатеринбургу, профилактике, в том числе среди детей, современных методах диагностики, лечения и реабилитации расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный внештатный детский специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий отделением детской онкологии № 2 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Олег Аракаев, руководитель проектной деятельности Свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни» Юлия Аристова.

В 12:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправятся участники пресс-тура по школам города, учащиеся которых получили пиломатериалы из елей, ранее росших у здания мэрии. В программе – посещение мастерских трех школ, где журналистам покажут процесс обработки заготовок и различные варианты сувениров, которые изготавливают ребята, а также расскажут, где и как будут использоваться эти работы.

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