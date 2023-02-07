7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В повестке 4 вопроса, в том числе об итогах работы по защите прав потребителей с докладом выступит директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки и последним разработкам уральских ученых. О последних достижениях Уральского отделения РАН, роли свердловских научно-промышленных кластеров двойного назначения в технологическом развитии Урала, разработках материалов для атомной и водородной энергетики, результатах в области аграрной науки, а также о создании системы навигации подземных горных машин для безлюдной добычи полезных ископаемых расскажут председатель УрО РАН, вице-президент РАН, академик Виктор Руденко, главный ученый секретарь УрО РАН, заведующий отделом материаловедения Института физики металлов, член-корреспондент РАН Алексей Макаров, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, доктор химических наук Юрий Зайков, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин, заместитель директора, заведующий отделом аэрологии и теплофизики Горного института Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Лев Левин.

В 10:00 в УрФУ (ул. Мира, 28, здание химико-технологического института, главный вход) начнется пресс-тур по новым лабораториям, сотрудники которых создают технологии и материалы для отечественной промышленности. В институте водородной энергетики представят материалы для устройств, преобразующих энергию – химики работают над созданием материалов для топливных элементов и электролизеров, которые в будущем могут стать заправочными станциями для автомобилей на водородном топливе или устройствами для генерации электроэнергии в отдаленных местах. В другой лаборатории физики представят керамику, выращенную как алмазы, которую можно использовать в мощных лазерах. Также журналистам покажут, как материаловеды решают экологические вопросы промышленности: утилизируют шламовые отвалы и извлекают полезные и драгоценные металлы из крайне сложной и неиспользуемой руды. О первых результатах исследований и дальнейших планах расскажут: Павел Першин, директор научно-исследовательского института водородной энергетики УрФУ; Анатолий Зацепин, руководитель лаборатории «Гибридные технологии и метаматериалы – MetaLab»; Денис Рогожников, заведующий лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов.

В 12:00 на площадке музея архитектуры и дизайна Уральского архитектурно-художественного университета (ул. Горького, 4а) состоится презентация ХII музыкального фестиваля Bach-Fest Свердловской филармонии. Он станет одним из первых мероприятий в рамках общегородской программы, посвященной юбилею Екатеринбурга. Тема фестиваля – «1723. Музыка с историей». В стенах исторического здания музея виолончелисты Уральского филармонического оркестра Наталья Акуренко и Вадим Мосалев исполнят «Ариозо» Иоганна Себастьяна Баха. О фестивале и его месте в программе празднования 300-летия Екатеринбурга расскажут: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Илья Марков, начальник управления культуры администрации города; Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии; Александр Долгов, ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алфёрова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VII Уральской проектной смены в «Сириусе». О разработках уральских школьников, дальнейшем развитии проектов одаренных детей и сотрудничестве с предприятиями расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, руководитель Уральской проектной смены, заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, директор Дворца молодежи Александр Слизько.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»