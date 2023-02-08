8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 февраля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню дипломатического работника и развитию международного сотрудничества Свердловской области. О работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2022 году, планах на 2023 год, торгово-экономическом сотрудничестве с иностранными партнерами в эпоху санкций, участии в международных гуманитарных и культурных проектах расскажут представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

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