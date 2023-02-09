9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 февраля, четверг

В 10:00 в Уральском федеральном университете (ул. Тургенева, 4, Демидовский зал) состоится награждение молодых ученых – лауреатов премии губернатора Свердловской области за 2022 год, а также пройдут Демидовские чтения. В церемонии примут участие: проректор УрФУ Дмитрий Бугров, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, представители научного Демидовского фонда Валерий Чарушин и Геннадий Месяц. Перед студентами выступят лауреаты Демидовской премии 2022 года. Академик РАН Владимир Дегтярь представит лекцию о достижениях и перспективах Государственного ракетного центра имени Макеева. Академик РАН Михаил Кирпичников – лекцию «От биоинженерии к синтетической биологии». Академик РАН Александр Коновалов выступит с лекцией «Моя жизнь в нейрохирургии», академик РАН Алексей Розанов прочтет лекцию «Бактериальная палеонтология и ее возможности».

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В 11:00 в ФГБУН Институт электрофизики УрО РАН (ул. Амундсена, 106, корпус А) участники заседания обсудят продвижение проекта по созданию Уральского дома ученых как центра развития науки и образования на базе института электрофизики и строительство здания администрации Академического района.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислава Суханова. Свердловчане получили счета за капремонт многоквартирных домов по новой ставке: с чем связан резкий рост тарифа с января 2023 года? Изменится ли объем капительного ремонта в Свердловской области в текущем году? Отразится ли удорожание стройматериалов на выполнении ремонтных работ? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, посвященная итогам и планам развития жилищного строительства в регионе. Михаил Волков подведет итоги ввода жилья в регионе за 2022 года, расскажет о проекте стимулирования жилищного строительства, поделится информацией о ходе реализации программы по расселению аварийных домов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»