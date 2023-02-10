10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 февраля, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2022 году. Об основных результатах работы управления, динамике нарушений в сфере сельхознадзора и планах на 2023 год расскажут руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Мещеряков, заместители руководителя управления Светлана Терехова и Евгения Косарева.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную текущей ситуации с выявлением болезней у животных. В Свердловской области отмечается рост случаев бешенства у животных: с чем связано увеличение числа заболевших? Какие животные представляют наибольшую угрозу? Как защитить себя и своих питомцев от смертельной инфекции? Какие еще болезни диких животных опасны для человека? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Трушкин, директор департамента ветеринарии Свердловской области; Александр Кузнецов, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 16:00 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23, конференц-зал) состоится церемония вручения Демидовских премий лауреатам 2022 года. Демидовская премия вручается ежегодно российским ученым за выдающийся вклад в развитие науки.

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