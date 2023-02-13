13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 февраля, понедельник

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется брифинг, посвященный XXVI традиционному легкоатлетическому зимнему марафону имени В.А. Дутова, который пройдет 18 февраля в парке Лесоводов России. В брифинге примут участие заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Иван Алыпов и исполнительный директор Ассоциации бега Урала, главный судья соревнований Эрик Хасанов. Спикеры расскажут о программе соревнований, традициях забега, возможности принять в нем участие.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга будет организована трансляция брифинга заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова. Брифинг посвящен повышению тарифа на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Спикер расскажет, с какого числа повысится стоимость проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро, а также как изменится стоимость проездных билетов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению причин и прогнозов возникновения землетрясений на Урале. О причинах возникновения природных и техногенных землетрясений, изучении сейсмоопасных зон на территории России, возможных прогнозах появления подземных толчков на Урале расскажут заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты подготовят вопрос губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его годового отчета.

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