14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он представит итоги работы в 2022 году, расскажет о перспективах реконструкции ЕКАД, поделится информацией о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также о планах на текущий год.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета начнется балетная программа в рамках фестивального проекта «Русский балет навсегда» и посвященная 85-летию со дня рождения великого танцовщика ХХ века Мариса Лиепа. В 13:00 искусствовед Роман Володченко (Москва) проведет инфо-урок «Интересно о балете. От истоков до наших дней». В 14:00 начнется благотворительный концерт-спектакль «Русский балет навсегда». Ведущая концерта народная артистка России Илзе Лиепа расскажет о судьбах танцовщиков, рождении шедевров, о великих именах, взлетах и падениях, о больших и маленьких секретах Большого Балета. В 19:00 начнется балет-гала «Мой отец Марис Лиепа», для которого отобраны фрагменты классических постановок, где блистал Марис Лиепа.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Ожидается, что депутаты рассмотрят проект изменений в избирательный кодекс, по которому думе Екатеринбурга разрешат сократить долю депутатов, избранных по партийным спискам.

В 16:00 на площадке у центра культуры «Эльмаш» (пл. Старых Большевиков, 22) состоится митинг в рамках месячника защитника Отечества в поддержку военнослужащих и волонтеров-добровольцев, приуроченный ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В числе участников – активисты Комитета семей воинов Отечества, Российского союза ветеранов Афганистана, молодежно-патриотических организаций.

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