15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 февраля, среда

В 09:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 10-летней годовщине падения метеорита в Челябинской области. О том, что удалось узнать российским и иностранным ученым за 10 лет исследования метеорита, в том числе о его составе, структуре и возрасте, а также об успехах и нерешенных проблемах в изучении осколков Челябинского суперболида, о последних разработках в области опасных для Земли объектов расскажут профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, член Международного метеоритного общества Виктор Гроховский, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра, доцент кафедры географии ЮУрГГПУ, член ученого совета Государственного исторического музея Южного Урала, кандидат географических наук Сергей Захаров, младший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ Григорий Яковлев.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике и спорту. Депутаты сформулируют вопрос губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его годового отчета.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» начнется уральский форум «Кибербезопасность в финансах». На форуме планируется обсудить направления развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. Среди спикеров – председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. В программе также заявлены зампред Банка России Герман Зубарев, зампредседателя правления по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, гендиректор НСПК Владимир Комлев, зампред ВТБ Вадим Кулик, вице-президент «Тинькофф Банка» Дмитрий Гадарь и другие эксперты-финансисты, представители силового блока, в частности ФСБ. Спикеры обсудят тенденции в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритеты и перспективы развития киберустойчивости финансовых организаций. Завершится форум 17 февраля.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную неделе чтения в Свердловской области. Творческие встречи с писателями, фестивали, музыкальные вечера: сколько событий пройдет в рамках первой недели чтения в Свердловской области? Какие книги будут читать взрослые и дети всю неделю? Как планируется сделать школьные библиотеки Свердловской области центром притяжения молодежи? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Серкова, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; Роман Дорохин, заместитель министра культуры Свердловской области; Константин Шевченко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга; Ольга Потапова, заместитель директора по основной деятельности Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится совместное заседание комиссии по социальной защите и здравоохранению и комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 у мемориала «Черный тюльпан» (ул. Мамина-Сибиряка, 111) пройдет траурный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 34-й годовщине вывода войск из Афганистана. Ожидается участие вице-губернатора Олега Чемезова.

В 12:30 состоится онлайн-брифинг министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, посвященный нововведениям в коммунальной сфере и развитию сферы ЖКХ в Свердловской области. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную взаимодействию Управления Росреестра по Свердловской области и Нотариальной палаты Свердловской области. С 1 марта изменится порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости: кто теперь сможет получать выписки из ЕГРН? Поможет ли новый механизм защитить собственников недвижимости от неправомерных действий злоумышленников? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Семкина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области; Ирина Перевалова, президент Нотариальной палаты Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправятся постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению и депутатской группы «Женская фракция». Участники заседания посетят ГКОУ СО «Школа-интернат № 17», реализующую адаптивные основные общеобразовательные программы (ул. Краснокамская, 36).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной политике. Депутаты сформулируют вопрос губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его годового отчета.

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