16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 февраля, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2022 году. Об основных итогах работы суда, наиболее интересных и громких эпизодах деятельности, статистике, сроках рассмотрения дел расскажет заместитель председателя арбитражного суда Светлана Сушкова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике буллинга среди подростков в Свердловской области. О причинах проявления агрессии у подростков, мероприятиях по профилактике детского буллинга в Свердловской области, статистике правонарушений, межведомственном взаимодействии в этом направлении расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина, клинический психолог, начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 12:00 в Нижнем Тагиле (горнолыжный комплекс «Гора Белая») начнется зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приуроченный к празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. В торжественном открытии примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов, призер Олимпийских игр и четырехкратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров, посол ГТО Свердловской области Елена Чепикова.

В 13:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по жилищной политике. Депутаты обсудят изменения в областной закон о капремонте, а также сформулируют вопрос губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его годового отчета.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на внеочередное выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Участники заседания посетят МБОУ СОШ № 98 (пос. Садовый, 5а), где обсудят возможность ремонта здания школы и строительство спортивной площадки.

В 14:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19) в рамках акции «Ученые – в школы» состоится лекция научного руководителя Национального центра физики и математики, академика РАН Александра Сергеева. Темой лекции станут новейшие достижения мирового уровня в области физики и математики и возможности для молодых ученых и студентов. Лектор расскажет о прикладном значении научных открытий, а также представит проекты, которые ведут известные исследователи на базе Национального центра физики и математики вместе со студентами и молодыми учеными.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) состоится вручение старейшей краеведческой награды – медали имени Наркиза Чупина.

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