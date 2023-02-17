17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 февраля, пятница

В 09:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации в Свердловской области. Свыше двух с половиной тысяч свердловчан с инвалидностью смогли воспользоваться электронным сертификатом на технические средства реабилитации: как зарекомендовал себя социальный проект за полтора года действия? Как расширился перечень наименований средств реабилитации? Какими еще способами инвалиды могут получить изделия? На эти и другие вопросы ответят: Елена Альшиц, управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области; Мария Филипорова, заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на учебный полигон ЦВО «Свердловский», где пройдет тренировка салютных расчетов в преддверии Дня защитника Отечества. В ходе тренировочных занятий военнослужащие салютной батареи продемонстрируют синхронность и слаженность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы, заряжание орудий снарядами, выполнение военнослужащими салютных расчетов холостых залпов из раритетных пушек ЗИС-3 и пусков фейерверочных изделий из салютных установок 2А85. В завершение мероприятия предусмотрено интервью со старшим салютной команды о специфике подготовки военнослужащих салютных батарей к проведению праздничных мероприятий.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Анатолия Тимощенкова. Попытки незаконного вывоза крупных сумм, перемещения холодного оружия и коммерческих партий товаров: какие нарушения чаще всего выявляли уральские таможенники в прошлом году? Как изменился грузооборот и пассажиропоток в Уральском регионе? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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