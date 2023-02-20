20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 февраля, понедельник

В 12:00 на «Екатеринбург Арене» (ул. Репина 5, вход с ул. Пирогова, вход № 4) начнется пресс-тур, посвященный подготовке к новому футбольному сезону. В программе мероприятия – осмотр поля и общение с гринкипером, посещение созданных на стадионе для болельщиков теплых зон. Кроме того, представители арены и футбольного клуба «Урал» расскажут о подготовке к новому спортивному сезону.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Масленицы в Свердловской области в 2023 году. О местах проведения Масленицы в Екатеринбурге и Свердловской области, а также о гастрономической, культурной и образовательной программах масленичных гуляний расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин, директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова, куратор программы «Агентства развития Сысерти» и креативного кластера «На Заводе» Ангелина Лунева.

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