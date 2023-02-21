21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 февраля, вторник

В 09:00 от остановки «Площадь 1905 года» (у театра эстрады) стартует пресс-тур в Областную больницу медицинской реабилитации «Липовка». Представители СМИ могут ознакомиться с работой нового оборудования, испытать на себе функциональные возможности аппаратов с биологической обратной связью, приборов для коррекции двигательных нарушений. О реабилитации журналистам расскажут сами пациенты, а также главный врач Ирена Базите, заместитель главного врача по лечебной части, врач-невролог, врач по физической и реабилитационной медицине Людмила Насонова. Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург – 15:00.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о работе городского УМВД перед депутатами выступит начальник управления Максим Метелица.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации демидовского наследия как механизма развития внутреннего туризма Урала. Об итогах и планах работы международного Демидовского фонда, развитии промышленного туризма как импульса для других отраслей экономики региона, а также о создании кластера «Демидовские маршруты» в Свердловской области расскажет президент международного Демидовского фонда Эдуард Россель.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Ивана Бескрестнова, посвященного поддержке некоммерческих садоводческих товариществ в 2023 году. Он расскажет, какой объем финансирования предусмотрен в этом году на поддержку коллективных садов, на что могут быть потрачены средства и каким образом садоводы могут получить субсидию из муниципального бюджета.

В 11:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга, в рамках которого будут представлены концепция благоустройства набережной реки Исети от ул. Декабристов до ул. Белинского и дизайн-код летних кафе Екатеринбурга (методические рекомендации по проектированию сезонных предприятий общественного питания).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению молодежного XVIII фестиваля «Зимняя Знаменка». О подготовке к проведению фестиваля, количестве участников, конкурсе «Танцы на льду», а также о планах работы студотрядов на 2023 год расскажут экс-командир штаба студенческих отрядов «Объединенный», член оргкомитета фестиваля песни «Знаменка» Ксения Ваулина, комиссар Свердловского областного студенческого отряда, член оргкомитета фестиваля песни «Знаменка» Елена Драган, командир штаба студенческих педагогических отрядов «Пламенный» Юлия Смирнова и комиссар штаба студенческих отрядов Уральского федерального университета Денис Жуков.

В 11:00 состоится пресс-тур во Дворец водных видов спорта, строительство которого завершается в деревне Международного фестиваля университетского спорта. Журналистам покажут четыре бассейна, залы сухого плавания, сухих прыжков, хореографии, комплекс водоподготовки и пресс-центр. Своими впечатлениями об объекте поделятся двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин и главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева. В 10:00 от офиса группы «Синара» (ул. Розы Люксембург, 51) будет организован трансфер.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2023 году. О духовном смысле Великого поста, богослужениях в уральских храмах, гуманитарной помощи участникам СВО, а также о том, как можно присоединиться к делам милосердия, расскажут руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовный наставник Православной службы милосердия протоиерей Евгений Попиченко, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Константин Бунин, руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Татьяна Ананьина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Наталья Заякина.

12:00 на площадке Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн (ул. Соболева, 25) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручит 32 автомобиля на базе Lada Granta представителям учреждений здравоохранения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за 2022 год и планам на 2023 год. Об основных результатах работы управления за 2022 год, статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, данных, касающихся общественного порядка и безопасности железнодорожных вокзалов и аэропортов УрФО, а также о планах ведомства на 2023 год расскажет начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков.

В 16:00 откроется офис регионального отделения межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» по Свердловской области (ул. Пушкина, 6). В мероприятии примут участие: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, руководитель офиса регионального отделения Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» по Свердловской области, основатель группы компаний Ant-Group Антон Батаков, депутат Законодательного собрания Свердловской области, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

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