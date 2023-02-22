22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 февраля, среда

В 10:00 перед зданием штаба Центрального военного округа (пр. Ленина, 71) состоится церемония возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Г.К. Жукову в ознаменование Дня защитника Отечества. Церемония пройдет в торжественной обстановке, с привлечением почетного караула и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. После возложения цветов перед военнослужащими с поздравительной речью выступят представители командования Центрального военного округа, администрации Екатеринбурга, Свердловской области и иных государственных структур. Сбор представителей СМИ в 9:30.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная актуальным проблемам и решениям в области информационной безопасности на Урале. О ключевых целях и задачах развития информационной безопасности и киберустойчивости на Урале, статистике хакерских атак на организации Уральского федерального округа, проектах отечественных разработчиков, мерах поддержки IT-компаний, а также о ситуации на рынке труда в IT и Digital расскажут помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ Николай Домуховский, руководитель группы по развитию региональных продаж в ЕЦК «Запад» «Ростелеком-Солар» Станислав Лукьяненко, директор департамента проектных решений Naumen Федор Медведев и директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

С 14:00 до 17:00 в региональной студии общества «Знание» в Екатеринбурге (пр. Космонавтов, 26) будет работать региональная площадка марафона «Знание о Героях». В ходе марафона зрители познакомятся с подвигами героев России и участников СВО, увидят уникальные кадры с передовой и услышат новые армейские песни, которые прямо сейчас звучат на линии фронта. К участию в качестве спикеров приглашены: полковник запаса Вооруженных сил РФ, Герой Российской Федерации Сергей Воронин; автор-исполнитель песен, участник боевых действий в Афганистане, директор КЦ «Солдаты России Евгений Бунтов; председатель Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит» Александр Емельянов; кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии УрФУ Яков Лазарев; подполковник, председатель правления СООО «Союз морских пехотинцев» Олег Бирюков; Заслуженный работник культуры РФ, руководитель детского хора «Созвездие» Сергей Киселев. Трансляция марафона будет доступна на официальном сайте и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте» в Уральском федеральном округе.

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