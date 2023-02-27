27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 февраля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного суда в 2022 году. Об основных итогах деятельности облсуда, о работе районных (городских) судов региона, тенденциях рассмотрения дел всех категорий и изменениях в законодательстве расскажут председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев и заместитель председателя Свердловского областного суда по уголовным делам Евгений Шумков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту лаборатории «Антихрупкость» на территории фарфорового завода в Сысерти. О целях, задачах и этапах проекта «Антихрупкость», его влиянии на повышение инвестиционной и туристической привлекательности города и региона, количестве участников лаборатории, ожидаемых результатах, а также о перезагрузке одного из старейших уральских предприятий народного промысла расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, директор Сысертского фарфорового завода Альберт Кириллов, креативный директор кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин, соавтор, арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»