28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 февраля, вторник

В 09:00 на Алапаевском аэродроме начнутся тренировки парашютистов-пожарных Уральской базы авиационной охраны лесов. Журналистам покажут тренировочные прыжки с парашютом с самолета, расскажут об особенностях воздушных тренировок. Практические занятия авиапожарных проходят в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону.

В 10:00 в культурно-выставочном комплексе «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15) откроется IV форум «Большой открытый диалог», участие в котором примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. 10:00 – заседание Инвестиционного комитета Свердловской области при губернаторе. 11:00 – подписание соглашений. 12:00 – пленарная дискуссия «Реализация Регионального инвестиционного стандарта». Участвуют: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», представитель АСИ Александр Калинин, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капитальных вложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова и другие. 13:30 – пресс-подход. 14:00 – работа сессий. 17:00 – общественная приемная органов власти Свердловской области для предпринимателей. Консультации проведут: руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, первый заместитель министра по энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и другие.

С 10:00 до 14:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) пройдет общероссийская ярмарка вакансий «Время работать». Свои кадровые возможности представят 60 работодателей транспортной отрасли, автодорожного блока, ОПК. На ярмарке будут представлены предприятия из Екатеринбурга, Свердловской области, Приморского края, Мурманска.

В 10:00 (время предварительное) на Таможенном посту «Аэропорт Кольцово (грузовой)» (пл. Бахчиванджи, 63, 1 этаж) начнется пресс-тур «233 тонны свежесрезанных цветов проверили кольцовские таможенники накануне 8 Марта». В ходе пресс-тура журналистам покажут, как проверяют груз на соответствие заявленному количеству и ассортименту, как цветы проходят таможенный и фитосанитарный контроль, а также каким образом и откуда их везут на Урал. Спикеры: первый заместитель начальника таможни Кольцовская им В.А. Сорокина Михаил Сентяков; начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (грузовой)» Андрей Наскалов; государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Любченко.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Собравшиеся рассмотрят результаты проверки достоверности и полноты сведений, представленных в декларациях депутатов Александра Караваева и Антона Швалева.

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