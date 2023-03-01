1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

1 марта, среда

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Ирбит и Ирбитский район. В программе визита – запуск газопровода в Ирбите и осмотр нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в поселке Пионерском. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 07:30 утра.

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное совместное заседание отправятся комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Собравшиеся обсудят вопрос «О деятельности МБУК «Центр культуры «Орджоникидзевский» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) в здании объекта культурного наследия «Фабрика-кухня УЗТМ» (ул. Культуры, 3/ ул. Красных Партизан, 9) после капитального ремонта.

В 11:00 в областной детской кинической больнице (ул. С. Дерябиной, 32) состоится открытие отделения трансфузиологии. В отделении, помимо заготовки компонентов крови, будут внедрены заготовка и процессинг гемопоэтических стволовых клеток. В мероприятии примут участие заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Павел Трахтман и директор Российского негосударственного благотворительного фонда помощи детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями Екатерина Шергова.

В 11:00 в деревне Международного фестиваля студенческого спорта компания «Ростелеком» проведет пресс-тур. Журналистам продемонстрируют процесс монтажа опор для телекоммуникационной сети с помощью спецтехники, а также расскажут, сколько объектов фестиваля будут обеспечены телеком-инфраструктурой.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Наркологи фиксируют снижение числа наркозависимых в Свердловской области: какие меры помогают контролировать ситуацию? Какие виды отравлений регистрируют сегодня эксперты? Наблюдается ли рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков? На эти и другие вопросы ответят: Иван Ергеледжи, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области; Антон Поддубный, главный нарколог УрФО, главный врач Областной наркологической больницы; Олег Забродин, главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Рекорд в честь 300-летия Екатеринбурга» с участием управляющего партнера Newman Sport, сооснователя международных соревнований по триатлону IronStar, первого президента сообщества выпускников Московской школы управления «Сколково» Владимира Волошина; лыжника, заслуженного мастера спорта России Ивана Алыпова и председателя думы Сысертского городского округа, соучредителя загородного клуба «Белая лошадь» Ильи Тугбаева. Речь пойдёт о лыжном марафоне к 300-летию Екатеринбурга Ural Iron 100k и о специальном рекорде к юбилею города, который планирует поставить ультрамарафонец. Сам марафон пройдет 2, 3, 4 марта в загородном клубе «Белая лошадь».

В 15:00 на станции «Площадь 1905 года» Екатеринбургского метрополитена состоится торжественное открытие фестиваля Bach-Fest и фотовыставки в честь пятидесятилетия органа Свердловской филармонии. Специально для церемонии открытия цифровой орган Свердловской филармонии будет доставлен на станцию – органист и арт-директор фестиваля Тарас Багинец исполнит на нем несколько произведений Иоганна Себастьяна Баха. Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, директора Екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»