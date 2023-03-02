2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

2 марта, четверг

В 09:30 в отеле «Фор Элементс Екатеринбург» (пр. Ленина, 9а, зал «Москва-1») начнется научно-практическая конференция «Медицина пожилого возраста». Участие в мероприятии примут около 100 врачей таких специальностей, как гериатрия, кардиология, лечебное дело, медико-профилактическое дело, неврология, общая врачебная практика (семейная медицина), ревматология, терапия, урология, эндокринология. До начала мероприятия состоится пресс-подход с участием эксперта Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова Минздрава России Александра Розанова и представителей Минздрава Свердловской области.

В 11:00 на Пышминском заводе подъемно-транспортного оборудования (рабочий поселок Пышма, ул. Заводская, 3) обсудят включение предприятия в число пилотных участников приоритетного регионального проекта по повышению производительности труда за счет средств бюджета Свердловской области. Участвуют: гендиректор Пышминского завода ПТО Дмитрий Кравец, руководитель фонда технологической поддержи промышленности, руководитель регионального центра компетенций Александр Казаков.

В 11:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) состоится трансляция онлайн-брифинга первого заместителя главы города Игоря Сутягина, посвященного ремонту и реконструкции социальных объектов. Спикер поделится планами муниципалитета по ремонту школ и детских садов, по подготовке загородных оздоровительных лагерей к новому летнему сезону и ответит на вопросы журналистов. Трансляция брифинга будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту онлайн-курса по профориентации школьников «Путь в авиацию» в Свердловской области. О целях и задачах проекта, повышении престижа профессий авиационной отрасли, ранней профориентации детей и подростков расскажут первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор онлайн-курса «Путь в авиацию» Вероника Пиджакова. Проект «Путь в авиацию», в котором смогут принять участие ученики 1-11 классов, стартует в Свердловской области 2 марта.

В 15:00 в Уральском военно-историческом музее (Екатеринбург, ул. Крылова, 2а) открывается выставка «Уральский меч танковой гвардии», посвященная 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. В экспозицию вошли уникальные архивные документы, редкие фотографии, подлинные предметы, освещающие историю соединения, а также форма и вооружение бойцов Красной Армии 1940-х годов.

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