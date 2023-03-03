3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

3 марта, пятница

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, 2 этаж) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проведет расширенное заседание общественного экспертного совета при уполномоченном, где представит оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложения о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.

В 12:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал) первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проведет торжественную церемонию чествования специалистов животноводческой отрасли, в рамках которой будут награждены лучшие по профессии – им вручат благодарственные письма и награды, а лучшая доярка региона получит в подарок автомобиль.

В 12:00 состоится торжественное открытие поликлиники Артёмовской центральной районной больницы (Артёмовский, ул. Энергетиков, 1) после капитального ремонта по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 12:45 запланирован пресс-подход с участием министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

В 13:00 в музее архитектуры и дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится торжественное открытие и предпоказ для СМИ и официальных делегаций выставки «Шедевры мастеров Парижской школы». В экспозицию вошли около 100 оригиналов графики мирового значения Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Фернана Леже, Василия Кандинского, Кес ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других. Все произведения являются подлинниками. Откроет выставку и познакомит с работами коллекционер и владелец Санкт-Петербургской галереи современного искусства Павел Башмаков.

В 14:00 в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) состоится торжественное открытие кабинета компьютерной томографии и передача 12 больницам региона 31 автомобиля «Лада Гранта». В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

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